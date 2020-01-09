Следователи заинтересовались гибелью 24-летнего парня в батутном центре Стерлитамака

9 Янв. 2020 2020-01-09T20:03:58+03:00

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Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии, случившейся 26 декабря в батутном центре Стерлитамака. 24-летний Руслан пришел туда с сыном, чтобы весело провести время. Мужчина неудачно приземлился после сальто и его пришлось экстренно везти в больницу.

Больше недели врачи боролись за жизнь молодого отца, но 3 января его не стало.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины, опрашиваются очевидцы, - рассказали в пресс-службе Следкома Башкирии.

В процессе проверки сыщики намерены дать оценку действиям персонала развлекательного центра, изучить, соблюдали ли они требования безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU