Следователи заинтересовались гибелью 24-летнего парня в батутном центре Стерлитамака
Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии, случившейся 26 декабря в батутном центре Стерлитамака. 24-летний Руслан пришел туда с сыном, чтобы весело провести время. Мужчина неудачно приземлился после сальто и его пришлось экстренно везти в больницу.
Больше недели врачи боролись за жизнь молодого отца, но 3 января его не стало.
- Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины, опрашиваются очевидцы, - рассказали в пресс-службе Следкома Башкирии.
В процессе проверки сыщики намерены дать оценку действиям персонала развлекательного центра, изучить, соблюдали ли они требования безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU