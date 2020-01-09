2020-01-09T16:01:30+03:00
Происшествия

«Как же рано ты ушёл от нас»: 15-летний подросток из Башкирии скончался при невыясненных обстоятельствах

Его тело лежало напротив частного дома
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В башкирском селе Воздвиженка (Альшеевский район) по неизвестной причине скончался 15-летний подросток. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник рассказал, что трагедия случилась вечером 7 января возле одного из частных домов. При осмотре тела правоохранители не обнаружили на теле парня никаких повреждений. По всей видимости, смерть была ненасильственная. Возможно, подросток был болен. Известно, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере и в отделе по делам несовершеннолетних.

С места происшествия полицейские изъяли одежду. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Друзья молодого человека скорбят по нему в соцсетях. «Помним, любим, скорбим... Как же рано ты ушёл от нас», – написала на своей странице подруга погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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