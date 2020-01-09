2020-01-09T15:22:10+03:00
Общество

Радий Хабиров попал в ТОП губернаторов с самыми «живыми» аккаунтами в соцсетях

Аудитория главы Башкирии «ВКонтакте» признана самой активной
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Профили в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова признаны одними из самых «живых» среди руководителей субъектов России. Об этом по итогам исследования рассказали аналитики центра социальных инноваций «Черный Куб».

Эксперты изучили аккаунты всех губернаторов в самых популярных социальный сетях: «Живость» аккаунтов оценивалась по среднем количеству лайков и комментариев на странице. Замеры проводились в период с 26 по 30 декабря 2019 года – «самое продуктивное время года».

– Вероятность влияния на результат оценки с помощью «накрутки» показателей в таких случаях существенно ниже. «Загнать» фейковых подписчиков к себе на страницу довольно легко, а вот проводить подобные манипуляции над каждой отдельной публикацией – значительно сложнее, – отметили специалисты «Черного куба».

Начнем с Instagram. Здесь на первом месте прочно обосновался глава Чечни Рамзан Кадыров (31,7 тысячи лайков и почти 3 тысячи комментариев). Далее следуют глава Татарстана (13,2 тысячи и 188), губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (11,3 тысячи и 432) и руководитель Башкирии Радий Хабиров (10,8 тысячи и 333). То же четвертое место Хабиров занимает и в Facebook. Он уступает Андрею Клычкову (Орловская область), Алексею Цыденову (Бурятия) и Сергею Аксенову (Крым).

Первенство руководитель Башкирии взял «ВКонтакте». Здесь под его постами пользователи оставили 1,6 тысячи лайков и 261 комментарий. Ближайший преследователь Хабирова – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (771 лайк и 596 комментариев).

ИСТОЧНИК KP.RU

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