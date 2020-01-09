Молодого жителя Башкирии привлекли к ответственности за пост «ВКонтакте»

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:37:04+03:00

После разбирательств парень удалил свою страницу Фото: Анастасия ОСИПОВА

На своей странице он разместил отрывок из экстремистской книги

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Кировского района Уфы привлекла к ответственности 23-летнего жителя Благоварского района Башкирии за пост в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Правоохранители установили, что на своей странице парень опубликовал текст книги, которая внесена в список экстремистских. О каком именно материале идет речь, не уточняется.

По факту размещения запрещенного материала районная прокуратура возбудила административное дело, по результатам рассмотрения которого молодой человек был оштрафован.

– Кроме того, он предостережен о недопустимости нарушений требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности, – добавили в прокуратуре.

В конечном счете пользователь удалил не только пост, но и свою страницу.

ИСТОЧНИК KP.RU