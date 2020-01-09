2020-01-09T14:08:30+03:00
Общество

Полицейские сняли с рейса самолета буйного пассажира из Башкирии

На скандалящего мужчину пожаловался экипаж лайнера
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Скандалисты выпроводили из салона самолетаСкандалисты выпроводили из салона самолетаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В аэропорту города Мирный (Якутия) с рейса сняли буйного жителя Башкирии. Инцидент произошел накануне, 8 января, во время отправления борта в Нижневартовск.

Как сообщает РЕН ТВ, на неадекватного пассажира пожаловался экипаж лайнера. Командир судна сообщил полицейским аэропорта, что мужчина нарушает порядок, скандалит и матерится. Прибывшие на место правоохранители задержали буяна и выпроводили его из самолета.

Что стало причиной вызывающего поведения со стороны уроженца Башкирии, не уточняется.

К слову, это не первое ЧП с самолетом за последние сутки. Так, сегодня утром лайнер, летевший из Москвы в Оренбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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