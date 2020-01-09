Уфимцы в ночь перед рождеством устроили перестрелку фейерверками
Под Уфой несколько молодых людей устроили перестрелку фейервеками. Все происходящее на камеру телефона снимал один из участников опасных игры. Запись была опубликована на его странице в Instagram, а также в крупных сообществах соцсети.
На кадрах видно, как участники перестрелки зажигают петарды, палят из них в небо, а затем и друг в друга. По словам автора ролика, в ходе «побоища», произошедшего в ночь перед рождеством в селе Федеровка, никто не пострадал.
Пользователи соцсетей восприняли безрассудство героев видео с негативом и осыпали их оскорблениями. «Один раз без глаз останутся – поймут», – заключил один из комментаторов.
Уфимцы устроили перестрелку фейерверками // 9.1.
ИСТОЧНИК KP.RU