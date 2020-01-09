2020-01-09T13:20:01+03:00
Общество

Уфимцы в ночь перед рождеством устроили перестрелку фейерверками

Кадры с опасными играми попали в соцсети [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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Под Уфой несколько молодых людей устроили перестрелку фейервеками. Все происходящее на камеру телефона снимал один из участников опасных игры. Запись была опубликована на его странице в Instagram, а также в крупных сообществах соцсети.

На кадрах видно, как участники перестрелки зажигают петарды, палят из них в небо, а затем и друг в друга. По словам автора ролика, в ходе «побоища», произошедшего в ночь перед рождеством в селе Федеровка, никто не пострадал.

Пользователи соцсетей восприняли безрассудство героев видео с негативом и осыпали их оскорблениями. «Один раз без глаз останутся – поймут», – заключил один из комментаторов.

Уфимцы устроили перестрелку фейерверками // 9.1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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