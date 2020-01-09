2020-01-09T12:28:34+03:00
Общество

В госкомтрансе Башкирии рассказали, где установлены новые дорожные камеры

Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД появились в 14 муниципалитетах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: госкомтрансфото: госкомтранс
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В 14 муниципалитетах Башкирии установили первую партию новых комплексов фотовидеофиксации нарушений скоростного режима. Об этом сообщает Госкомитет республики по транспорту.

150 дорожных камер появились на дорогах Абзелиловского, Аургазинского, Бирского, Благовещенского, Бураевского, Давлекановского, Дюртюлинского, Илишевского, Туймазинского, Учалинского, Чишминского, Янаульского районов, а также городов Нефтекамска и Агидели. По контракту с ведомством «Башинформсвязь» в общей сложности должна установить 609 комплексов в 62 муниципальных образованиях региона. Адреса, по которым установлены камеры, можно посмотреть здесь.

По контракту с дорожным ведомством «Башинформсвязь» в общей сложности должна установить 609 комплексов в 62 муниципальных образованиях региона. Оставшиеся 459 камер введут в эксплуатацию до 1 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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