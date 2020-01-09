Составлен рейтинг самых влиятельных людей Башкирии

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:50:33+03:00

Радий Хабиров второй год подряд занимает первую строчку Фото: Рустем АХУНОВ

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Рейтинг ста самых влиятельных людей Башкирии возглавил руководитель республики Радий Хабиров. Список составили эксперты издания «Реальное время».

По сравнению с прошлым годом в топе появились новички. Так, в первой двадцатке появились Денис Чернятьев – глава СК, Хасан Татриев – президент ПАО «Башнефть» и Урал Кильсенбаев – заместитель руководителя администрации главы по внутренней политике.

Первая десятка выглядит так

Второе место в рейтинге занял руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин. За ним следует вице-премьер Андрей Назаров. На четвертой и пятой позиции расположились председатель Совета директоров «Башинформ» Ростислав Мурзагулов и первый заместитель руководителя администрации главы РБ Ринат Баширов соответственно. Десятку замыкает супруга Радия Хабирова Каринэ.

ИСТОЧНИК KP.RU