Составлен рейтинг самых влиятельных людей Башкирии
Рейтинг ста самых влиятельных людей Башкирии возглавил руководитель республики Радий Хабиров. Список составили эксперты издания «Реальное время».
По сравнению с прошлым годом в топе появились новички. Так, в первой двадцатке появились Денис Чернятьев – глава СК, Хасан Татриев – президент ПАО «Башнефть» и Урал Кильсенбаев – заместитель руководителя администрации главы по внутренней политике.
Первая десятка выглядит так
Второе место в рейтинге занял руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин. За ним следует вице-премьер Андрей Назаров. На четвертой и пятой позиции расположились председатель Совета директоров «Башинформ» Ростислав Мурзагулов и первый заместитель руководителя администрации главы РБ Ринат Баширов соответственно. Десятку замыкает супруга Радия Хабирова Каринэ.
ИСТОЧНИК KP.RU