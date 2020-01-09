2020-01-09T11:12:37+03:00
Общество

Стало известно, в какие цвета окрасят общественный транспорт Башкирии

Госкомтранс представил брэндбук
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: брэндбукфото: брэндбук
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Госкомитет Башкирии по транспорту представил фирменный стиль общественного транспорта. Брэндбук, в котором прописаны основные положения по использования дизайна, опубликован на официальном сайте ведомства.

Из документа следует, что основным цветом автобусов, трамваев и троллейбусов будет лазурно голубой, такси – желтый, велосипедов – красный, а водного транспорта – зеленый.

В основе фирменного логотипа «Транпорта Башкортостана» лежит сочетание знака геолокации с элементами классического национального орнамента («Кускар, символ плодородия и благополучия, и «Сердце», символ гостеприимства и любви).

фото: брэндбук

фото: брэндбук

Напомним, в ходе торгов на оказание услуг по оформлению общественного транспорта Башкирии цена контракта упала в 20 раз: с 3,5 млн до 175 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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