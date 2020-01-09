2020-01-09T11:25:44+03:00
Происшествия

Уфимец скончался на глазах у внучки, катаясь на тюбинге

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девочку после осмотра в больнице отпустили домойДевочку после осмотра в больнице отпустили домойФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Уфе во время спуска на тюбинге скончался пожилой мужчина. Он пришел на несанкционированную горку вместе с внучкой, сообщает Управление гражданской защиты и СК Башкирии.

По информации ведомств, трагический инцидент произошел 7 января в районе улицы Менделеева. 64-летний уфимец катался на несанкционированной горке вместе со своей семилетней внучкой. При очередном спуске на тюбинге ему стало плохо. Он потерял сознание и врезался в дерево. Прибывшая на место происшествия «скорая» констатировала смерть мужчины. Его внучку направили в больницу и после обследования отпустили домой. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти уфимца.

СК Башкирии устанавливает обстоятельства инцидента. Следователи осмотрели место и занялись опросом очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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