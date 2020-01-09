Уфимец скончался на глазах у внучки, катаясь на тюбинге
В Уфе во время спуска на тюбинге скончался пожилой мужчина. Он пришел на несанкционированную горку вместе с внучкой, сообщает Управление гражданской защиты и СК Башкирии.
По информации ведомств, трагический инцидент произошел 7 января в районе улицы Менделеева. 64-летний уфимец катался на несанкционированной горке вместе со своей семилетней внучкой. При очередном спуске на тюбинге ему стало плохо. Он потерял сознание и врезался в дерево. Прибывшая на место происшествия «скорая» констатировала смерть мужчины. Его внучку направили в больницу и после обследования отпустили домой. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти уфимца.
СК Башкирии устанавливает обстоятельства инцидента. Следователи осмотрели место и занялись опросом очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU