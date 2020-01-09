В Уфе планируют сделать новый ботанический сад

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:41:34+03:00

Мэрия анонсировала аукцион на право аренды земельного участка под застройку

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В Уфе может появиться новый ботанический сад. Мэрия анонсировала аукцион на право аренды земельного участка под застройку.

Аукцион управления земельных и имущественных отношений местной администрации пройдет 7 февраля. Власти планируют отдать в аренду земельный участок площадью 127 «квадратов» на улице Петергофской в Калининском районе на трехлетний срок.

В документации отмечается, что на участок разрешено использовать в качестве оранжереи, ботанического сада, зоопарка, садово-паркового комплекса, зимних садов или тематического парка. Начальный размер ежегодной аренды – 8,7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU