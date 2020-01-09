В Уфе планируют сделать новый ботанический сад
В Уфе может появиться новый ботанический сад. Мэрия анонсировала аукцион на право аренды земельного участка под застройку.
Аукцион управления земельных и имущественных отношений местной администрации пройдет 7 февраля. Власти планируют отдать в аренду земельный участок площадью 127 «квадратов» на улице Петергофской в Калининском районе на трехлетний срок.
В документации отмечается, что на участок разрешено использовать в качестве оранжереи, ботанического сада, зоопарка, садово-паркового комплекса, зимних садов или тематического парка. Начальный размер ежегодной аренды – 8,7 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU