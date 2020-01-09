2020-01-09T08:11:32+03:00
Происшествия

В ночном пожаре в Башкирии погибла женщина

Ее труп обнаружили во время разбора дома
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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В пожаре в селе Старокучербаево Благоварского района погибла женщина. Об этом сообщает МЧС республики.

Как сообщает аварийное ведомство, огонь в частном доме на улице Башкирской вспыхнул сегодня в полночь, 9 января. Вызов на пульт диспетчера МЧС поступил в 00:21. На место были направлены две единицы техники и шесть человек личного состава. На подмогу им прибыли добровольная пожарная команда Кучербаевского сельсовета и другие службы экстренного реагирования.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри бревенчатого дома размером 5х8 м. На тушение подано 2 ствола РСК-50. Пожар локализован в 00:36, открытое горение ликвидировано в 00:59, – передает пресс-служба МЧС.

В ходе разбора конструкции спасатели обнаружили труп 79-летней женщины. Причины и обстоятельства инцидента устанавливает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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