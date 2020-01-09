В Башкирии водитель «Хендай» умерла в больнице после ДТП

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:01:14+03:00

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Страшная авария случилась в среду днем, 8 января, на дороге Уфа - Чишмы в Уфимском районе. В Госавтоинспекции региона рассказали, что "Хендай Солярис" врезался во встречный "Ниссан X-Trail". Последний от удара занесло на обочину.

Водителя седана - 54-летнюю жительницу Уфы - с тяжелыми травмами увезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, спустя время она скончалась. Помощь медиков потребовалась также 55-летней пассажирке внедорожника.

В причинах и обстоятельствах аварии разбирается дорожная полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU