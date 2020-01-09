2020-01-09T07:30:17+03:00
Происшествия

В Уфе девять человек получили травмы, катаясь на стихийных горках

Такова статистика только за первую неделю нового года
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Девять человек пострадали во время катания на стихийных горках в Уфе с начала 2020-го. Такими данными поделились в Управлении гражданской защиты города.

Напомним, что только за один день, 2 января, два ребенка попали в больницу с травмами. Оба катались по склону возле Конгресс-холла, причем родители в это время были рядом.

Спасатели призывают уфимцев внимательнее отнестись к здоровью своих детей и своему собственному: выбирать санкционированные места для катаний и заранее проверять, нет ли на горках выбоин, ям или трещин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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