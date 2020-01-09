«Опять чупакабра?»: в Башкирии хищник отрывал головы курам и пил их кровь

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:18:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Салаватского района Башкирии на протяжении нескольких месяцев страдали от нападений неизвестного хищника. Зверек терроризировал деревню Калмакларово. Местные жители рассказали изданию "На земле Салавата", что некое животное по ночам нападает на кур, отрывает им головы и выпивает кровь.

- У двух соседей всех кур кончал, в декабре повадился к нам. Успел убить четырех кур. Мы решили поставить капкан и вот, наконец, поймали маленького злодея, - рассказала Айгуль, жительница деревни.

"Опять чупакабра?" - задались вопросом журналисты. Однако все оказалось прозаичнее: охотники опознали в хищнике обычную норку. Скорее всего, она облюбовала берега Юрюзани, на которой стоит деревня.

ИСТОЧНИК KP.RU