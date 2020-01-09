Андрею Иванюте пророчат пост главы Белорецкого района Башкирии

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:21:58+03:00

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Бывшему министру молодежной политики и спорта Башкирии пророчат кресло главы Белорецкого района. Сейчас Андрей Иванюта, напомним, занимает пост заместителя председателя комитета Госсобрания Башкирии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту и является депутатом от того же Белорецкого района.

О грядущем назначении со ссылкой на источники в правительстве региона сообщает ProUfu.ru. Владислав Миронов, которого должен сместить Иванюта, по сведениям издания, подаст в отставку примерно 15 января.

ИСТОЧНИК KP.RU