Стерлитамак станет самым плодовитым городом России

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:40:31+03:00

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В 2020 году население Стерлитамака должно существенно прибавиться. Эксперты Финансового университета при правительстве России предполагают, что рождаемость в городе превысит средние показатели по другим городам с населением более 250 тысяч.

Такой вывод аналитики сделали на основании опроса семейных пар в возрасте от 19 до 39 лет. 9 процентов опрошенных горожан заявили, что планируют рождение ребенка в этом году.

По информации "Российской газеты", высокий уровень рождаемости также будет наблюдаться наблюдаться в Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах и Махачкале.

А вот в крупных городах семьи не спешат обзаводиться детьми. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предположил, что это связано с тем, что в них гораздо больше женщин увлечено работой.

ИСТОЧНИК KP.RU