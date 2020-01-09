Стерлитамак станет самым плодовитым городом России
В 2020 году население Стерлитамака должно существенно прибавиться. Эксперты Финансового университета при правительстве России предполагают, что рождаемость в городе превысит средние показатели по другим городам с населением более 250 тысяч.
Такой вывод аналитики сделали на основании опроса семейных пар в возрасте от 19 до 39 лет. 9 процентов опрошенных горожан заявили, что планируют рождение ребенка в этом году.
По информации "Российской газеты", высокий уровень рождаемости также будет наблюдаться наблюдаться в Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах и Махачкале.
А вот в крупных городах семьи не спешат обзаводиться детьми. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предположил, что это связано с тем, что в них гораздо больше женщин увлечено работой.
ИСТОЧНИК KP.RU