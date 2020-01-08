Сразу после боя курантов жители Башкирии нашли в доме искалеченное тело женщины
Личность несчастной удалось установить не сразу
Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жители дома номер восемь по улице Строителей в Сибае были шокированы в новогоднюю ночь неприятным сюрпризом.
1 января в районе 00:45 часов они обнаружили в своем подъезде бездыханное тело, сообщил «КП-Уфа» собственный источник.
Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины. Усопшую удалось опознать не сразу – на вид ей было около 30 лет, а на теле виднелись застарелые гематомы. Что именно произошло с ней, и как она оказалась в подъезде, не уточняется. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU