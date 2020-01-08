2020-01-08T17:33:57+03:00
Общество

Стала известна судьба туристов, застрявших на горной трассе в Башкирии

Подробности инцидента рассказали в МЧС
Эльвина АПАРИНА
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Стали известны подробности инцидента, в котором вчера 7 января 51 турист из Оренбурга застрял на трассе в Белорецком районе из-за неисправного транспорта.

В МЧС Башкирии рассказали, что после поломки туристического автобуса к месту от администрации района были направлены автобусы. От размещения в гостинице туристы отказались.

Всех пассажиров доставили на автовокзал Белорецка, где организатор перевозки обеспечил туристов питанием. - Сегодня утром из Уфы прибыл автобус, который уехал со всеми пассажирами в Оренбург. Проблемных вопросов нет, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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