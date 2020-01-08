Стала известна судьба туристов, застрявших на горной трассе в Башкирии
Стали известны подробности инцидента, в котором вчера 7 января 51 турист из Оренбурга застрял на трассе в Белорецком районе из-за неисправного транспорта.
В МЧС Башкирии рассказали, что после поломки туристического автобуса к месту от администрации района были направлены автобусы. От размещения в гостинице туристы отказались.
Всех пассажиров доставили на автовокзал Белорецка, где организатор перевозки обеспечил туристов питанием. - Сегодня утром из Уфы прибыл автобус, который уехал со всеми пассажирами в Оренбург. Проблемных вопросов нет, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU