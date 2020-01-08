В Уфе пропал 78-летний Мидхат Салимгареев
В Уфе пропал 78-летний пенсионер Мидхат Салимгареев. По данным волонтеров «Лиза Алерт», мужчина вышел из дома 7 января и не вернулся. Пенсионер мог уехать в любой район города, также он нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 180 см, волосы седые короткие, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые.
Из особых примет: татуировки на пальцах в виде перстней.
Был одет в темно-коричневое драповое пальто, коричневые брюки, черные ботинки, коричневую норковую шапку и темно-синий шарф.
Если вам известно о его местонахождении, просьба позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU