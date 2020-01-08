2020-01-08T19:11:17+03:00
Общество

В Уфе пропал 78-летний Мидхат Салимгареев

Пожилой мужчина нуждается в медпомощи
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе пропал 78-летний пенсионер Мидхат Салимгареев. По данным волонтеров «Лиза Алерт», мужчина вышел из дома 7 января и не вернулся. Пенсионер мог уехать в любой район города, также он нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 см, волосы седые короткие, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые.

Из особых примет: татуировки на пальцах в виде перстней.

Был одет в темно-коричневое драповое пальто, коричневые брюки, черные ботинки, коричневую норковую шапку и темно-синий шарф.

Если вам известно о его местонахождении, просьба позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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