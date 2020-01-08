В Уфе ночью изъяли более 400 единиц контрафактного алкоголя

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:37:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Активисты Уфы провели рейд в рамках акции «Стоп суррогат». Они заглянули в магазин на площади Орджоникидзе и обнаружили, что в ларьке продают алкоголь в запрещенное законом время — после 22 часов.

Прибывшие на место полицейские выявили, что на бутылках спиртного были частично сорваны акцизные марки, а значит, такой алкоголь является контрафактным. Таким образом, стражи порядка изъяли более 400 единиц нелегальной продукции, среди них пиво, водка и шампанское.

Со слов активиста, продавец уверял, что все это его продукция для личного использования, а не для продажи.

Второе нарушение активисты выявили в продуктовом магазине по улице Фурманова. Здесь покупатели употребляли алкоголь прямо на территории торговой точки, хотя лицензии общепита магазин не имеет. Здесь полицейские также обнаружили суррогатную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU