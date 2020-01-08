«Ушел вслед за мамой»: в Башкирии умер мальчик после семи дней со смерти матери

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:49:42+03:00

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В Башкирии оборвалась жизнь 10-летнего ребенка, который вместе со своей матерью попал в ДТП в канун Нового года. Как сообщает портал «Ufa1.ru» со ссылкой на родственников, мальчика не стало 7 января. Он так и не вышел из комы.

Его брат-близнец и сестренка, которые тоже находились в тот злополучный день в автомобиле, идут на поправку.

— Мы никому ничего не сказали, ни о смерти мамы, ни о смерти братика. Сейчас это слишком тяжело. Но дети спрашивают о Радисе и о маме. Мы молчим, - сказал родственник журналисту издания.

Напомним, что ДТП произошло на трассе М-7 около деревни Таймурзино Дюртюлинского района. 31 декабря здесь произошло столкновение сразу четырех машин - ВАЗ-2113, «Chevrolet Lacetti», грузовик КамАЗ и «Kia Rio». В результате ДТП погибли две женщины, в том числе мать ребенка, который скончался в больнице. У второй погибшей также осталось двое детей.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU