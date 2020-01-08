Погода в Башкирии на завтра, 9 января
Каким будет первый рабочий день, рассказали синоптики
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В Башгидрометцентре рассказали, какой будет погода завтра, 9 января, в Башкирии.
По данным синоптиков, в первый рабочий день в республике местами пройдет небольшой снег, ветер будет дуть с юго-запада, умеренный. Температура воздуха ночью составит -8,-13 градусов, при прояснениях до -18. Днем воздух прогреется до -6,-11 градусов.
В Уфе, в свою очередь, ожидается снегопад. Порывы ветра достигнут 8 м/с, ночью ожидается -8 градусов, днем -4. Такой характер погоды сохранится в ближайшую неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU