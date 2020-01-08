Радий Хабиров заявил о снижении ЧП в длинные выходные

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:53:05+03:00

С его слов, в пожарах погибло на 80% меньше по сравнению с прошлым годом

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В последний день длинных выходных 8 января Радий Хабиров заявил о снижении ЧП на каникулах.

Со слов главы Башкирии, в 2020 году снизилось количество ДТП и пожаров. Результат налицо – в огне погибло на 80% меньше по сравнению с каникулами прошлого года.

- Мы уже год системно выстраиваем работу по снижению этих страшных показателей. Устанавливаем извещатели, проводим подворовые обходы, работаем с группами риска. Число пожаров в этом году снизилось на четверть, а погибло в них на 80% меньше, чем год назад! – сказал Хабиров.

Глава республики также отметил, что борьба с пожарами, пьянством, ДТП будет продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU