Уфимец создал петицию с требованием запретить использование реагента на дорогах города
Уфимец Марат Абрамов на сайте change.org создал петицию в адрес администрации Уфы с требованием прекратить использование реагента «Бионорд». На данный момент петицию подписали свыше 2 200 человек.
Автор отмечает, что после обработки снег превращается в «жидкую и твердую массу темно-коричневого цвета».
- Это увеличивает аварийность на дороге, т.к. грязные фары хуже освещают дорогу, а через грязное стекло сложнее заметить опасность. Темная одежда пешеходов на темном фоне дороги добавляет опасности, - пишет Марат.
Поддержали автора и владельцы животных – уфимцы отмечают, что бионорд негативно влияет и на собак, у них портятся подушечки лап.
ИСТОЧНИК KP.RU