Уфимец создал петицию с требованием запретить использование реагента на дорогах города

8 Янв. 2020 2020-01-08T12:57:23+03:00

Марат Абрамов написал, что это увеличивает аварийность

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Уфимец Марат Абрамов на сайте change.org создал петицию в адрес администрации Уфы с требованием прекратить использование реагента «Бионорд». На данный момент петицию подписали свыше 2 200 человек.

Автор отмечает, что после обработки снег превращается в «жидкую и твердую массу темно-коричневого цвета».

- Это увеличивает аварийность на дороге, т.к. грязные фары хуже освещают дорогу, а через грязное стекло сложнее заметить опасность. Темная одежда пешеходов на темном фоне дороги добавляет опасности, - пишет Марат.

Поддержали автора и владельцы животных – уфимцы отмечают, что бионорд негативно влияет и на собак, у них портятся подушечки лап.

ИСТОЧНИК KP.RU