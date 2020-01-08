Самолет, летевший из Москвы в Челябинск, приземлился в Уфе из-за смога
Накануне вечером 7 января в Уфе приземлился самолет, который летел из Москвы в Челябинск.
Как сообщает «КП – Челябинск», воздушное судно не смогло приземлиться в южноуральской столице вечером в 20:25 из-за сильного смога. Видимость была очень низкая, и пилот не стал рисковать.
По данным Flightradar, самолет Sukhoi Superjet сделал несколько кругов, не долетев до Челябинска и развернулся.
Гидрометцентр России прогнозирует туманы в Челябинской области до 20:00 8 января. Ситуацию в городе усугубляет режим «черного неба», объявленный с 5 по 9 января. Так что, вероятно подобный инцидент может повториться.
ИСТОЧНИК KP.RU