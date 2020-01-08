2020-01-08T09:41:18+03:00
Общество

На трассе в Башкирии застряли полсотни лыжников

Инцидент произошел в Белорецком районе
Эльвина АПАРИНА
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Пострадавших в результате происшествия нет.Пострадавших в результате происшествия нет.
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Рано утром 8 января в Белорецком районе Башкирии произошел инцидент с лыжниками из Оренбурга. Любители активного отдыха не смогли вовремя вернуться домой из-за поломки автобуса - у транспорта случилась поломка в ходовой части. В итоге 50 человек, в том числе трое детей, оказались на заснеженной трассе, в двух километрах от села Новоабзаково.

Благо туристов не бросили на произвол судьбы – турфирма отправила за ними другой автобус, который и доставил их до места. Пострадавших в результате происшествия нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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