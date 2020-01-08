На трассе в Башкирии застряли полсотни лыжников
Инцидент произошел в Белорецком районе
Пострадавших в результате происшествия нет.
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Рано утром 8 января в Белорецком районе Башкирии произошел инцидент с лыжниками из Оренбурга. Любители активного отдыха не смогли вовремя вернуться домой из-за поломки автобуса - у транспорта случилась поломка в ходовой части. В итоге 50 человек, в том числе трое детей, оказались на заснеженной трассе, в двух километрах от села Новоабзаково.
Благо туристов не бросили на произвол судьбы – турфирма отправила за ними другой автобус, который и доставил их до места. Пострадавших в результате происшествия нет.
ИСТОЧНИК KP.RU