На трассе в Башкирии застряли полсотни лыжников

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:41:18+03:00

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Рано утром 8 января в Белорецком районе Башкирии произошел инцидент с лыжниками из Оренбурга. Любители активного отдыха не смогли вовремя вернуться домой из-за поломки автобуса - у транспорта случилась поломка в ходовой части. В итоге 50 человек, в том числе трое детей, оказались на заснеженной трассе, в двух километрах от села Новоабзаково.

Благо туристов не бросили на произвол судьбы – турфирма отправила за ними другой автобус, который и доставил их до места. Пострадавших в результате происшествия нет.

ИСТОЧНИК KP.RU