2020-01-08T08:47:42+03:00
Общество

Пропавшую под Новый год молодую мать из Уфы заметили с неизвестным мужчиной

Ее муж предполагает, что Валерия Хлобыстова собирается в другой город [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Всех, кто видел Валерию, или предполагает, где она может находиться, просят связаться с ее братом - 8 919 615 07 15.Всех, кто видел Валерию, или предполагает, где она может находиться, просят связаться с ее братом - 8 919 615 07 15.
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В столице Башкирии уже неделю разыскивают 24-летнюю Валерию Хлобыстову, которая пропала сразу после встречи Нового года.

Сегодня, 8 января, ее супруг сообщил «КП-Уфа» новые подробности поисков.

- До меня дошли слухи, что она завтра собирается ехать в Ижевск, - сказал супруг.

Также он прислал запись с уличных камер видеонаблюдения, на которых видно, как его жена идет по улице. Известно, что видео снято сегодня утром.

Напомним, что мать двоих детей пропала 1 января в районе трех часов дня. Муж Валерии отлучился на полчаса из дома, а когда вернулся, супруги там уже не было. О своем уходе она его не предупреждала. Женщину ищут как сами родственники, так и полицейские.

Всех, кто видел Валерию, или предполагает, где она может находиться, просят связаться с ее братом - 8-919-615-07-15.

Пропавшую молодую мать из Уфы заметили на записях камер // 08.01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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