Пропавшую под Новый год молодую мать из Уфы заметили с неизвестным мужчиной
В столице Башкирии уже неделю разыскивают 24-летнюю Валерию Хлобыстову, которая пропала сразу после встречи Нового года.
Сегодня, 8 января, ее супруг сообщил «КП-Уфа» новые подробности поисков.
- До меня дошли слухи, что она завтра собирается ехать в Ижевск, - сказал супруг.
Также он прислал запись с уличных камер видеонаблюдения, на которых видно, как его жена идет по улице. Известно, что видео снято сегодня утром.
Напомним, что мать двоих детей пропала 1 января в районе трех часов дня. Муж Валерии отлучился на полчаса из дома, а когда вернулся, супруги там уже не было. О своем уходе она его не предупреждала. Женщину ищут как сами родственники, так и полицейские.
Всех, кто видел Валерию, или предполагает, где она может находиться, просят связаться с ее братом - 8-919-615-07-15.
Пропавшую молодую мать из Уфы заметили на записях камер // 08.01.
ИСТОЧНИК KP.RU