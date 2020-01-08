В Уфе подорожало вторичное жилье

8 Янв. 2020 2020-01-08T08:20:54+03:00

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В столице Башкирии вскочили цены на вторичное жилье, сообщает издание «UfacityNews.ru» со ссылкой на аналитиков центра SRG.

Эксперты изучили цену за «квадрат» и выяснили, как изменились цены в декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 года. В Уфе рост составил 4,05%. Значительнее всего «вторичка» подорожала в Казани (+9,04%), а подешевела – в Ростове-на-Дону (-0,27%).

Со слов партнера компании Бориса Терехова, на стоимость «вторички» повлияла ситуация на первичном рынке жилья – застройщиков обязали перейти от использования привычных договоров долевого участия на проектное финансирование, и новостройки подорожали. После этого горожане стали интересоваться вторичным жильем.

«Квадрат» «вторички» также может незначительно подорожать за счёт инфляции.

ИСТОЧНИК KP.RU