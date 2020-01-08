В Уфе на несанкционированных горках пострадали девять человек

8 Янв. 2020 2020-01-08T07:19:25+03:00

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В столице Башкирии с начала 2020 года на необорудованных для катания с горки мест пострадали девять человек. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты. Уфимцы проигнорировали запрещающие знаки, спустились с горы и получили ушибы, переломы.

Спасатели убедительно просит не отправляться на склоны оврагов и гор.

- Выбирайте только оборудованные горки в ледовых городках, которые устанавливались с учетом безопасности и комфорта отдыхающих, - напомнили в УГЗ Уфы. - Прежде чем отпустить ребенка кататься на горке, внимательно осмотрите ее, нет ли на ней трещин, выбоин, ямок, всего того, что может нанести вред здоровью малыша. Убедившись, что с горкой все в порядке, можете смело позволить ему на ней кататься.

ИСТОЧНИК KP.RU