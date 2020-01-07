Приемным и патронатным семьям в Башкирии увеличили пособия

7 Янв. 2020 2020-01-07T19:39:25+03:00

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Пособия для приемных и патронатных семей в Башкирии в 2020 году станут больше. Индексация с января этого года составила 4 процента.

Как отметил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев, размер пособий определяется рядом факторов. Сумма выплат зависит не только от вида приемной или патронатной семьи, но также от того, сколько в семье детей, каково состояние их здоровья и других условий.

- Максимальное ежемесячное пособие с учетом индексации составляет сегодня 11 699 рублей на одного ребенка, минимальное – 6 604 рубля на одного ребенка, - говорится в сообщении Госсобрания-Курултая республики.

ИСТОЧНИК KP.RU