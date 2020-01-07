Названы города и районы Башкирии, лидирующие по младенческой смертности

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:45:42+03:00

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В Башкирии увеличилась смертность детей до года. Таковы данные за января-октябрь 2019 года. Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Уфе - 53. Кроме того, трагедии часто происходят в Стерлитамаке - 18 смертей и в Сибае - 6.

Аналитики изучили статистику и в разрезе районов. Так, по информации издания UfacityNews.ru, лидерами по младенческой смертности за десять месяцев минувшего года оказались Абзелиловский, Ишимбайский, Кугарчинский и Кармаскалинский районы. В них зарегистрировали по шесть смертей. В Калтасинском чуть меньше - пять, а в Мелеузовском и Иглинском - по четыре и три соответственно.

Основными причинами гибели малышей остаются болезни перинатального периода, врождённые аномалии развития и болезни дыхательной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU