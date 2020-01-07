Бонни и Клайд из Башкирии вынесли дверь чужого дома в поисках денег на застолье
В полицию Татышлинского района обратилась 68-летняя жительница села Шулганово. Бабушка рассказала, что подверглась жестокому нападению. Среди ночи троица безработных односельчан - 29-летняя женщина и супруги 33-х и 29-лет - сорвали дверь ее дома и проникли внутрь, влекомые жаждой наживы.
Они разбудили пожилую женщину и стали требовать денег. Сначала пенсионерка хранила молчание, но когда налетчики стали ее избивать, раскрыла, где хранит кубышку со сбережениями. Разбойники забрали деньги и поспешили вернуться к застолью.
После того, как врачи оказали пострадавшей помощь, она направилась в полицию и написала заявление.
- Сотрудниками уголовного розыска злоумышленники были задержаны. У супружеской пары на воспитании находятся несколько детей, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.
На налетчиков завели дело за разбой.
ИСТОЧНИК KP.RU