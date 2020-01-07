2020-01-07T14:12:14+03:00
Происшествия

Бонни и Клайд из Башкирии вынесли дверь чужого дома в поисках денег на застолье

Их добычей стала пенсия 68-летней женщины
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В полицию Татышлинского района обратилась 68-летняя жительница села Шулганово. Бабушка рассказала, что подверглась жестокому нападению. Среди ночи троица безработных односельчан - 29-летняя женщина и супруги 33-х и 29-лет - сорвали дверь ее дома и проникли внутрь, влекомые жаждой наживы.

Они разбудили пожилую женщину и стали требовать денег. Сначала пенсионерка хранила молчание, но когда налетчики стали ее избивать, раскрыла, где хранит кубышку со сбережениями. Разбойники забрали деньги и поспешили вернуться к застолью.

После того, как врачи оказали пострадавшей помощь, она направилась в полицию и написала заявление.

- Сотрудниками уголовного розыска злоумышленники были задержаны. У супружеской пары на воспитании находятся несколько детей, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

На налетчиков завели дело за разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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