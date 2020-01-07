В Башкирии в новогодние праздники сын избил свою мать и бросил ее умирать

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:40:22+03:00

Женщину нашли, когда она уже не дышала

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Утром 4 января в одном из домов в селе Бузовязы, что в Кармаскалинском районе Башкирии, был найден труп 53-летней женщины. На теле погибшей отчетливо виднелись следы жестоких побоев, гематомы покрывали ее лицо и правое бедро.

Полиция сразу же приступила к поискам нападавшего и вскоре вышла на след возможного убийцы. Как сообщил "Комсомольской правде - Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, по подозрению в преступлении был задержан 33-летний сын погибшей. который жил вместе с ней. Полиция предполагает, что именно он мог нанести травмы, вероятно, приведшие к смерти - точную причину гибели женщины назовут медэксперты.

К слову, годом ранее задержанного уже судили по уголовной статье - за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU