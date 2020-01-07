В Башкирии снимают новогодние ограничения на продажу алкоголя

7 Янв. 2020 2020-01-07T07:32:21+03:00

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Сегодня, 7 января, в Башкирии прекращают действовать ограничения на продажу спиртного. Своеобразный "сухой закон", напомним, работал в республики последние четыре дня: 3 января горячительные напитки не продавали вовсе, а 4, 5 и 6-го января торговля спиртным прекращалась с двух часов дня.

Власти полагают, что такие меры позволят сократить количество преступлений и несчастных случаев в новогодние праздники. Оправдались ли их расчеты, будет ясно уже в ближайшее время, когда представят статистику инцидентов за каникулы.

Отметим, что теперь ограничения на алкоголь коснутся жителей Башкирии только в конце весны - начале лета, когда стартует пора Сабантуев и последних звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU