2020-01-07T09:20:34+03:00
Общество

В Татарстане вандалы разрушили ледяные фигуры мастеров из Уфы

Подарок для жителей соседней республики продержался не долго
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Фото: Бавлы-ИнфоФото: Бавлы-Инфо
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Неприятный сюрприз увидели вечером 6 января жители города Бавлы. Неизвестные вандалы разгромили ледяные фигуры сказочных персонажей. Ледовый городок соседям из Татарстана подарили мастера из башкирской столицы.

- Чудесный джин просто лежит на земле, - негодует журналист издания «Бавлы-информ». - Буквально утром все было на месте, а теперь такое. А ведь была такая красота, сделанная руками мастеров из Уфы!

Фигурки сказочных персонажей появились в Бавлах накануне Нового года. Продержаться на одной из центральных площадей им удалось чуть больше двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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