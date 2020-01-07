В Татарстане вандалы разрушили ледяные фигуры мастеров из Уфы
Подарок для жителей соседней республики продержался не долго
Фото: Бавлы-Инфо
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Неприятный сюрприз увидели вечером 6 января жители города Бавлы. Неизвестные вандалы разгромили ледяные фигуры сказочных персонажей. Ледовый городок соседям из Татарстана подарили мастера из башкирской столицы.
- Чудесный джин просто лежит на земле, - негодует журналист издания «Бавлы-информ». - Буквально утром все было на месте, а теперь такое. А ведь была такая красота, сделанная руками мастеров из Уфы!
Фигурки сказочных персонажей появились в Бавлах накануне Нового года. Продержаться на одной из центральных площадей им удалось чуть больше двух недель.
ИСТОЧНИК KP.RU