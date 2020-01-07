В Татарстане вандалы разрушили ледяные фигуры мастеров из Уфы

7 Янв. 2020 2020-01-07T09:20:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Неприятный сюрприз увидели вечером 6 января жители города Бавлы. Неизвестные вандалы разгромили ледяные фигуры сказочных персонажей. Ледовый городок соседям из Татарстана подарили мастера из башкирской столицы.

- Чудесный джин просто лежит на земле, - негодует журналист издания «Бавлы-информ». - Буквально утром все было на месте, а теперь такое. А ведь была такая красота, сделанная руками мастеров из Уфы!

Фигурки сказочных персонажей появились в Бавлах накануне Нового года. Продержаться на одной из центральных площадей им удалось чуть больше двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU