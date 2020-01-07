«С ней что-то случилось»: уфимцы ищут дом для «особенной» собаки, которая провела ночь в снегу
Жители домов по улице Мингажева в Уфе помогли бродячему псу, который провел ночь в сугробе. Собака с ошейником не двигалась с места и не давала себя трогать, замерзая в одну из самых холодных ночей начала года. Неравнодушные горожане все-таки смогли приманить Барбоса и перевезти его во временное пристанище.
- Мы отвезли его на платную передержку, - пишет в социальных сетях уфимка Римма Хасанова. - Ищем теперь ему надежных хозяев. По мнению девушки, пса не могли выбросить просто так. - Видимо с ней что-то случилось, - заключает местная жительница.
Помочь обрести новый дом песику может любой желающий. Для этого надо связаться с автором поста в социальных сетях. В сообщении есть телефон для связи.
ИСТОЧНИК KP.RU