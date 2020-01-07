2020-01-07T16:48:02+03:00
Общество

«С ней что-то случилось»: уфимцы ищут дом для «особенной» собаки, которая провела ночь в снегу

Неравнодушные горожане хотят помочь замерзшему Барбосу
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Пес буквально замерзал в сугробеПес буквально замерзал в сугробе
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Жители домов по улице Мингажева в Уфе помогли бродячему псу, который провел ночь в сугробе. Собака с ошейником не двигалась с места и не давала себя трогать, замерзая в одну из самых холодных ночей начала года. Неравнодушные горожане все-таки смогли приманить Барбоса и перевезти его во временное пристанище.

- Мы отвезли его на платную передержку, - пишет в социальных сетях уфимка Римма Хасанова. - Ищем теперь ему надежных хозяев. По мнению девушки, пса не могли выбросить просто так. - Видимо с ней что-то случилось, - заключает местная жительница.

Помочь обрести новый дом песику может любой желающий. Для этого надо связаться с автором поста в социальных сетях. В сообщении есть телефон для связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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