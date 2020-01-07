Бывший главный тренер «Уфы» возглавил клуб, который обыгрывал «Баварию»

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:59:21+03:00

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Экс-наставник «Уфы» Игорь Колыванов вновь нашел работу. Ереванский клуб «Арарат» объявил о назначении российского специалиста на должность главного тренера. На этом посту Колыванов сменил Вадима Лазоренко.

В советские времена «Арарат» был одним из сильнейших армянских клубов, а в 1973 году даже выиграл чемпионат СССР и обыграл в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов мюнхенскую «Баварию». После распада страны «Арарат» лишь один раз побеждал в чемпионате Армении, завоевав золото в 1993 году. Сейчас команда идет на четвертом месте.

Игорь Колыванов свой самый продуктивный период в клубной карьере провел в Уфе. Именно экс-футболисту сборной России удалось вывести «горожан» в элитный дивизион, победив в стыковых матчах «Томь». Кроме того, Колыванов приводил юношескую сборную страны к победе в чемпионате Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU