2020-01-07T12:59:21+03:00
Спорт

Бывший главный тренер «Уфы» возглавил клуб, который обыгрывал «Баварию»

Игорь Колыванов стал наставником ереванского «Арарата»
Эльдар ВАЛЕЕВ
Поделиться:
Колыванов вывел "Уфу" в Премьер-лигуКолыванов вывел "Уфу" в Премьер-лигуФото: Валерий ШАХОВ
Изменить размер текста:

Экс-наставник «Уфы» Игорь Колыванов вновь нашел работу. Ереванский клуб «Арарат» объявил о назначении российского специалиста на должность главного тренера. На этом посту Колыванов сменил Вадима Лазоренко.

В советские времена «Арарат» был одним из сильнейших армянских клубов, а в 1973 году даже выиграл чемпионат СССР и обыграл в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов мюнхенскую «Баварию». После распада страны «Арарат» лишь один раз побеждал в чемпионате Армении, завоевав золото в 1993 году. Сейчас команда идет на четвертом месте.

Игорь Колыванов свой самый продуктивный период в клубной карьере провел в Уфе. Именно экс-футболисту сборной России удалось вывести «горожан» в элитный дивизион, победив в стыковых матчах «Томь». Кроме того, Колыванов приводил юношескую сборную страны к победе в чемпионате Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бонни и Клайд из Башкирии вынесли дверь чужого дома в поисках денег на застолье
Бывший главный тренер «Уфы» возглавил клуб, который обыгрывал «Баварию»
«Просто прыгал, а теперь сын — сирота»: семья погибшего на батуте жителя Башкирии рассказали о причинах смерти
Звезда Comedy Woman рассказала, почему она уехала из Уфы
В горах Башкирии спасли троих заблудившихся мужчин
В Татарстане вандалы разрушили ледяные фигуры мастеров из Уфы
Полиция Башкирии заинтересовалась отцом, который не кормил ребенка несколько дней
В Башкирии снимают новогодние ограничения на продажу алкоголя
«Рядом кровавое пятно и следы лап»: в Башкирии волки задрали лошадь и жеребенка
Уфимские моржи получат новое место для зимнего купания
В Уфе избавились от фигур Деда Мороза и Снегурочки, которые наводили ужас на горожан
В Уфе котенок почти неделю прожил в вентиляционных каналах многоэтажки
В центре Уфы дважды сбили молодого парня – он скончался на месте ДТП
Девятерых человек, среди которых четверо детей, доставили в больницу после встречного ДТП в Башкирии
«Салават Юлаев» у себя дома уверенно обыграл московский ЦСКА
В Уфе из-за празднования рождества перекрыли движение по ряду улиц
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды жителям Башкирии в Рождество
«Сынок, дай хоть намёк! Тебе нечего бояться!»: в Уфе пропал 24-летний парень с инсулинозависимостью
Житель Башкирии попал в ДТП, в котором погибла семья из Челябинска
«Необходим срочный запрет»: парламент Башкирии намерен законодательно ограничить продажу снюса
В честь 75-летия Победы в Уфе отремонтируют несколько улиц