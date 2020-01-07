2020-01-07T12:05:04+03:00
Происшествия

«Просто прыгал, а теперь сын — сирота»: семья погибшего на батуте жителя Башкирии рассказали о причинах смерти

Молодой человек скончался в больнице
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Родные 24-летнего жителя Стерлитамака рассказали о последнем дне молодого человека, который погиб после посещения батутного центра. Трагедия произошла 26 декабря 2019 года — парень вместе со своим сыном пришли попрыгать в развлекательный комплекс. После неудачного сальто мужчина упал и его срочно отвезли в больницу.

Через несколько дней, 4 января 2020 года, Руслана не стало. В причинах смерти теперь разбираются следователи. По словам членов семьи молодого человека, хозяин батутного центра объяснил трагедию обострением какой-то болезни.

- Мол оно произошло из-за того, что он прыгал, - приводит слова тестя Руслана Анатолия Виноградова сайт bash.news. - Но сын то мне в лицо говорит, что папа просто прыгал и упал. Наверное, стукнулся, ведь у него кровь пошла. Теперь дочь — вдова, а сын — сирота, не представляю, что делать дальше ...

ИСТОЧНИК KP.RU

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