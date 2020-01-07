Полиция Башкирии заинтересовалась отцом, который не кормил ребенка несколько дней

7 Янв. 2020 2020-01-07T08:30:53+03:00

Сейчас ребенок у мамы и с ним все хорошо

Изменить размер текста: A A

В МВД по Башкирии прокомментировали пропажу двухлетнего ребенка в Сибае. О пропаже мальчика заявила мама — она отдала малыша своему мужу перед новым годом, после чего мужчина и ребенок буквально исчезли.

Нашли сына Лилии Р. в квартире мужа. По словам матери, мужчина спал рядом с ним пьяным, а самого ребенка не кормили несколько дней. Официально супруги не разведены, но живут раздельно.

Как сообщает ГТРК Башкортостан, делом уже заинтересовались в полиции. В МВД отметили, что отец и ребенок были найдены в Сибае, причем в отношении мужчины уже составлен протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях - «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию детей». Отцу предстоит заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU