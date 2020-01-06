2020-01-06T20:44:36+03:00
Общество

В Уфе избавились от фигур Деда Мороза и Снегурочки, которые наводили ужас на горожан

Внешний вид фигур заставлял чувствовать себя неуютно
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Коммунальные службы решили, что сказочным персонажам на площадке не местоКоммунальные службы решили, что сказочным персонажам на площадке не место
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Уфимские коммунальщики избавились от фигур Деда Мороза и Снегурочки. Изваяния, установленные на детской площадке одного из городских дворов, наводили ужас на местных жителей внешним видом. Напомним, неизвестный автор сделал своим творениям пугающе алые губы и пустые черные глазницы. Поначалу статуи скрывались от глаз прохожих за деревянными ограждениями, но впоследствии предстали во всей красе.

Сегодня, 6 января, коммунальные службы при помощи трактора снесли сказочных героев с площадки. Как сообщают коллеги из Вести-Башкортостан, причиной сноса фигур стал не их жуткий вид, а реальная опасность для детей. Дело в том, что статуи накренились и в любой момент могли упасть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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