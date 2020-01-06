2020-01-06T18:34:23+03:00
Происшествия

В центре Уфы дважды сбили молодого парня – он скончался на месте ДТП

Трагический инцидент произошел на улице 50 лет СССР
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В центре Уфы сразу два автомобиля совершили наезд на пешехода. От полученных травм 22-летний молодой человек скончался на месте. О трагическом инцидент рассказали в ГИБДД Башкирии.

Все случилось сегодня, 6 января, в восьмом часу вечера. Парень переходил проезжую часть улицы 50 лет СССР, когда его сбил водитель на Chevrolet Captiva. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него наехал Volkswagen Polo. Уфимец получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков. По предварительной версии городской Госавтоинспекции, пешеход в момент первого наезда находился посреди проезжей части. Он пытался перейти дорогу в неположенном месте.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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