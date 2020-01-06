Девятерых человек, среди которых четверо детей, доставили в больницу после встречного ДТП в Башкирии

6 Янв. 2020 2020-01-06T19:00:52+03:00

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В Салаватском районе Башкирии после столкновения двух легковушек в больницу доставили девятерых человек. Об этом сообщает МЧС и ГИБДД республики.

По данным ведомств, ДТП случилось сегодня вечером, 6 января, на трассе Кропачево – Месягутово – Ачит между деревнями Аркаулово и Шарипово. Столкнулись встречные Peugeot 301, за рулем которого сидел 41-летний мужчина из Челябинской области, и Hyundai Accent под управлением жителя Салавата. После удара обе машины выбросило в кювет.

В результате ДТП серьезные травмы получили двое пассажиров из Peugeot, 36-летняя женщина и 15-летняя девочка. Срочная помощь медиков также потребовалась пассажирке Hyundai. В общей сложности в Месягутовскую ЦРБ для осмотра доставили девятерых человек. Как уточняет МЧС, среди них четверо детей.

Сотрудники полиции начали расследование, по итогам которого будут установлены все подробности аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU