2020-01-06T20:32:07+03:00
Общество

Уфимские моржи получат новое место для зимнего купания

Заниматься закаливанием можно будет в тихой заводи Кузнецовского Затона
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Моржи планируют организовать свой уютный уголокМоржи планируют организовать свой уютный уголокФото: Ксения КОРЯКИНА
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Любители закаливания и зимнего плавания из столицы Башкирии смогут купаться на новом месте. Об этом сообщает сообщество «Моржи Уфы» ВКонтакте. Локация для моржевания, по словам организаторов, появится в районе Кузнецовского Затона, где есть тихая заводь на реке Уфе.

– Там не глубоко, нет течения, а на берегу стоит капитальное строение, где можно оборудовать теплую раздевалку. В настоящее время идут переговоры с собственником - частным лицом. Также производится подготовка места, надеемся к Старому Новому году успеть, – рассказали энтузиасты. – В скором времени планируется там же запустить баньку.

Новое место планируют использовать не только зимой, но и летом. Здесь хотят создать доступное и комфортное место для всех любителей заниматься закаливанием и плаванием в любой сезон. Организаторы также отметили, что зарабатывать на моржах никто не собирается. Взносы пойдут на аренду, а также компенсацию расходов за свет и тепло.

– По приблизительным прикидкам, будет достаточно, если установить разовый сбор в сумме 50 рублей, либо месячный платеж 500 рублей, либо годовой абонемент 3000 рублей. Использовать раздевалку и прорубь можно будет ежедневно, – добавили администраторы сообщества.

Тем, кто не сможет потянуть эти расценки, все равно разрешат использовать прорубь, но уже без раздевалки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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