«Салават Юлаев» у себя дома уверенно обыграл московский ЦСКА

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:08:12+03:00

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Сегодня, 6 января, ХК «Салават Юлаев» на родной «Уфа-Арене» принимал московский ЦСКА в рамках континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 4-2 в пользу хозяев.

В первом периоде обе команды в общей сложности забили четыре шайбы (три на счету уфимского клуба и одна – московского). В стартовом отрезке был бешенный темп. Соперники играли практически без пауз. На 10-й минуте двухминутный штраф получил Сергей Толчинский. Преимуществом большинства «юлаевцы» воспользовались сразу – на 11-й минуте шайбу в самый угол вбил Теэму Хартикайнен (1-0).

После возвращения на лед Толчинский тут же сделал счет равным – шайба влетела под перекладину после рикошета (1-1). В ту же 12-ю минуты Хартикайнен зарядил с пяти метров и оформил дубль (2-1). Следующие пять минут проходили в упорной борьбе. Точку – не в матче, но периоде – на 17-й минуте поставил все тот же Хартикайнен (3-1).

Во втором периоде армейцы стали откровенно поддавливать. На 31-й минуте Нестеров и Шалунов сообразили острый выпад, однако хозяев спасла штанга. Москвичи смогли сократить отставание, играя в большинстве (удалился Александр Кадейкин) – на 35-й минуте в ближний угол щелкнул Антон Слепышев (3-2). Несмотря на явное игровое преимущество, во втором тайме ЦСКА отличился только одной шайбой.

В первой половине третьего периода обе команды создали по одному опасному моменту. Форвард армейцев на 43-й минуте имел идеальный шанс сравнять счет, но не попал в пустые ворота. Спустя пять минут Линус Умарк зарядил шайбу в девятку, но арбитры отменили гол, зафиксировав офсайд. Минуту спустя швед повторил выпад – и на этот раз удачно. Умарк вышел один на один и отправил шайбу между ног Сорокину – 4-2.

После четвертой пропущенной шайбы гости еще пытались огрызаться, за три минуты до конца встречи на поле вышел шестой полевой, но едва ли это на что-то повлияло.

«Салават Юлаев» (Уфа) – ЦСКА (Москва) 4:2 (3:1, 0:1, 1:0).

Голы: 1:0 (10:33) – Тему Хартикайнен (Никита Сошников, Сакари Маннинен);

1:1 (11:07) – Сергей Толчинский (Марио Кемпе);

2:1 (11:27) – Тему Хартикайнен (Линус Умарк, Александр Бурмистров);

3:1 (16:50) – Тему Хартикайнен;

3:2 (34:16) – Антон Слепышев (Никита Нестеров, Кирилл Капризов);

4:2 (47:51) – Линус Умарк (Михаил Пашнин, Тему Хартикайнен).

Кстати, свою первую игру в составе команды из столицы Башкирии провел нападающий Алексей Кручинин. В конце декабря уфимский клуб и «Трактор» совершили обмен: ряды челябинцев пополнил форварды Николай Чебыкин и Владимир Бобылев – в обратном направлении проследовал Кручинин.

ИСТОЧНИК KP.RU