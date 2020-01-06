Синоптики рассказали, чего ждать от погоды жителям Башкирии в Рождество

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:06:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики Башгидромета поделились прогнозом погоды в республики в Рождество, 7 января. По данным метеорологов ожидается небольшое похолодание.

В целом в регионе будет так же пасмурно, как и в предыдущие дни. Местами выпадет небольшой снег. Скорость южного и юго-восточного ветров останется умеренной. Ночью температура воздуха составит -8, -13° (при прояснениях подморозит до -18°), а днем столбик термометра поднимется до отметок в -4,-9°.

Специалисты также добавили, что на дорогах республики сохранится гололед. Ночью и утром Башкирию накроет туманом, который ограничит видимость до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU