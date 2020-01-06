2020-01-06T14:47:25+03:00
Общество

«Сынок, дай хоть намёк! Тебе нечего бояться!»: в Уфе пропал 24-летний парень с инсулинозависимостью

Мать Кирилла Павловского, пропавшего накануне Нового года, не находит себе места
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Уфе разыскивают 24-летнего Кирилла Павловского. Молодой человек пропал 27 декабря, и с тех пор не дает о себе знать. Его телефон недоступен, а на своих странички в соцсетях он не заходит.

Об исчезновении Кирилла заявила его мама. Альмира рассказала, что ее сын болен диабетом первого типа, и каждый день ему требуется по четыре укола инсулина. Женщина полагает, что именно тяжелое заболевание стало причиной исчезновения парня.

– Кирилл заболел в 13 лет, – написала Альмира на своей странице в соцсети. – И до сих пор не смог смириться с этим. В последнее время болезнь быстро прогрессировала. Дала многочисленные осложнения. Из-за этого Кирилл часто впадал в депрессию. Мучили сильные боли во всём теле. Ноги стали отказывать. Спасался обезбаливающими, да и те не всегда помогали...

Как только Кирилл пропал, Альмира забила тревогу. Она обратилась к пользователям соцсетей с просьбой помочь в поисках сына. Ориентировки на него распространяются в крупных городских сообществах. Добровольцы вызываются расклеивать объявления. Молодого человека также ищут волонтеры поисково-спасательных отрядов. К сожалению, пока все эти усилия не дают плодов.

фото: соцсети

фото: соцсети

– Кирилл, сынок, дай хоть намёк! Тебе нечего бояться! Знаю, как тебе больно физически, насколько на душе тяжело. Но помни, я с тобой, родной! Я приду, прилечу и всё будет хорошо, – обратился женщину к сыну в соцсетях.

Приметы Кирилла: светло-карие глаза, темно-русые волосы, светлые прямые брови, на руке черная татуировка – три розы. В день пропажи был одет в темно-зеленый удлиненный пуховик с капюшоном, черные зимние замшевые ботинки.

Если вам известно местонахождение Кирилла или вы хотите помочь в его поисках, позвоните по номеру телефона его мамы – 8(917)40-84-123 (Альмира).

ИСТОЧНИК KP.RU

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