2020-01-06T13:41:05+03:00
Происшествия

Житель Башкирии попал в ДТП, в котором погибла семья из Челябинска

Жесткая авария унесла жизни супругов и их 11-летней дочери
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по Челябинской областифото: ГИБДД по Челябинской области
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Мужчина из Башкирии попал в аварию в Челябинской области, где погибла целая семья. Об этом рассказали в местной ГИБДД.

Роковое столкновение произошло вчера ранним утром на 1580 километре трассы М-5. Неподалеку от злополучного место находится город Сим. По предварительной версии, водитель Volkswagen Jetta не совладал с управлением, в результате чего легковушка ушла в занос на встречную полосу, по которой в этот момент ехал Mitsubishi Pajero под управлением 30-летнего жителя Башкирии.

Столкновение оказалось настолько сильным, что двое человек из легковушки – 32-летняя мать и ее 11-летний ребенок – скончались на месте. 36-летнего главу семейства, который находилась на пассажирском сиденье, успели поместить в машину скорой помощи, однако в пути мужчина скончался. Медики успели доставить в реанимацию старшего ребенка, 2007 года рождения. Известно, что семья проживала в городе Челябинске. О состоянии водителя из Башкирии, который управлял внедорожником, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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