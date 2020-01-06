2020-01-06T12:57:08+03:00
Общество

«Необходим срочный запрет»: парламент Башкирии намерен законодательно ограничить продажу снюса

Новая инициатива запретит продажу некотиносодержащей продукции детям
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В дальнейшем парламент Башкирии может полностью запретить продажу снюсаВ дальнейшем парламент Башкирии может полностью запретить продажу снюсаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Парламент Башкирии в ближайшее время намерен запретить продажу снюса детям. Законопроект подготовила республиканская прокуратура.

Снюс за счет высокой дозы содержащегося в нем никотина представляет значительно большую угрозу, чем электронные сигареты, продажу которых детям мы запретили осенью, – заявил председатель Госсобрания Константин Толкачев. – В республике уже известны случаи, когда дети из-за снюса оказывались в реанимации.

Спикер Крултая добавил, что сейчас борьба со снюсом ведется на нескольких уровнях. Рейды по торговым центрам проводят Госкомитет по торговле и защите прав потребителей и активисты «Народного контроля», а также Роспотребнадзор. Совет Федерации обратился к правительству России с просьбой приостановить продажу снюс до принятия ограничительных мер.

– Необходим срочный запрет продажи снюса, – сказал Толкачев. – Надеюсь, со временем решение будет принято в масштабах всей страны, но пока его нет, мы примем соответствующий республиканский закон, чтобы оперативно решить проблему в Башкортостане.

Председатель парламента убежден в целесообразности полного запрета снюса на территории России. По его мнению, положительный опыт Евросоюза, где данную продукцию запретили продавать и совершеннолетним, достоин изучения и внедрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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