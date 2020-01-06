2020-01-06T12:09:46+03:00
Общество

В честь 75-летия Победы в Уфе отремонтируют несколько улиц

Столица Башкирии стала участником федерального проекта
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Уфа примет участие в проекте «Улицы Победы», организованного федеральным минтрансом и командой нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Программе предусматривается, что в 83 регионах страны в нормативное состояние приедут городские улицы, названные в честь Дня Победы или героев и участников Великой Отечественной войны.

Как сообщает уфимская администрация, работа будет проходить в течение всего юбилейного года и станет данью памяти павшим. Цель проекта – «формирование у граждан духовно-нравственной позиции и чувства сопричастности с историей родины.

В новом сезоне дорожники планируют привести в порядок 22 участках дорог – среди них есть участки улиц, связанных с героями ВОВ: Ветошникова (от Революционной до Достоевского и от Чернышевского до Воровского) и Новоженова (от Уфимского шоссе до улицы Маршала Жукова).

ИСТОЧНИК KP.RU

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